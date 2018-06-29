Флагман украинских ВМС встал «на прикол» у Морского вокзала

Накануне возле Морвокзала пришвартовался флагманский корабль украинского ВМФ фрегат «Гетман Сагайдачный». Он встал у причала №20.

У соседнего причала №19 пришвартовались бронекатера.

Суда готовятся к участию в праздновании ДНЯ ВМФ, который будут отмечать 1 июля.

Отметим, что согласно плану мероприятий основной «фишкой» праздника, станет торжественное принятие в состав военно-морского флота сразу четырех малых бронекатеров типа «Гюрза» - «Вышгород», Лубны», «Никополь» и «Кременчуг».

Напомним, что Украина является единственной из крупных морских государств Европы, флагманом флота которой является не авианосец, линкор или хотя бы крейсер, а фрегат. Фрегат относится к классу кораблей, которые являются судами сопровождения.