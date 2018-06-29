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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

РФ провела испытания турбины Siemens в Крыму

Категория: Новости / Политика

РФ провела испытания турбины Siemens в Крыму

Российская Федерация провела испытания турбины Siemens в аннексированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, издание отмечает, что Министерство энергетики РФ заявило о проведении первых испытаний изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям Европейского союза. В российском министерстве заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя. Эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens. Однако тестирование показало, что РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и начала их использование для изготовления электроэнергии для Крыма. При этом в компании Siemens заявили, что это произошло без их согласия.

Напомним, ранее в РФ апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение, которым Siemens отказали в принятии обеспечительных мер по иску против структур "Ростех" по турбинам в Крыму. Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в оккупированном РФ Крыму.



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