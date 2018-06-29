В центре Одессы горела забитая мусором трехкомнатная квартира

Как сообщают в ГСЧС, сигнал о том, что из окон третьего этажа трехэтажного дома на улице Пушкинской валит дым, поступил накануне вечером.

Уже через семь минут на место прибыли пожарные экипажи. Как выяснилось, возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая оказалась буквально забита мусором. По данным спасателей, это серьезно усложняло борьбу с огнем и создавало угрозу распространения поджара по деревянным конструкциям дома на другие помещения.

Поэтому операция по борьбе с пожаром велась с двух сторон. По штурмовым лестницам пожарные через окна проникли в квартиру и проводили разбор мусора и пролив помещения, а через двери мусор выносили во двор.

Были эвакуированы жители соседних квартир. Два человека с признаками незначительного отравления продуктами горения переданы медикам.

Борьба с огнем продолжалась более трех часов, однако пожарным удалось не допустить возгорания соседних помещений.

В борьбе с огнем были задействованы семь единиц техники и двадцать пять человек личного состава.

Причины пожара устанавливаются.