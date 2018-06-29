Одесский припортовый завод объявил конкурс на определение поставщика природного газа на завод на условиях давальческого сырья.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

«Предлагаем заинтересованным компаниям направить свои предложения, с предоставлением выполнения обязательных условий, касаемо переработки давальческого природного газа на АО «ОПЗ» до 16-00 по Киевскому времени 12.07.2018 г. на e-mail: general@opz.odessa.ua. В случае необходимости проведения предварительных переговоров возможна организация рабочих встреч на АО «ОПЗ» в период до 12.07.2018 г. в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по Киевскому времени», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2017 года Одесский припортовый завод не покупает газ, а получает его на условиях давальческого сырья. Подобные контракты предусматривают, что предприятие–поставщик сохраняет права собственности как на сырьё, так и на готовую продукцию, а завод получает лишь оплату за свои услуги — переработку сырья в готовую продукцию.

Практически постоянным поставщиком газа на завод выступает «Всеукраинская энерго компания», которую связывают с близким соратником президента Петра Порошенко Игорем Кононенко.