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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы

Категория: Новости

Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы

В Тбилиси огласили заочный приговор по делу экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, обвиняемого в организации избиения своего политического оппонента сотрудниками полиции.

Жертвой нападения стал грузинский бизнесмен и депутат Валерий Гелашвили. В июле 2005 года после ряда критических высказываний Гелашвили в адрес бывшего тогда президентом Саакашвили, его автомобиль остановили сотрудники грузинской полиции. Гелашвили выволокли на улицу и жестоко избили: медики диагностировали у него множественные переломы костей лица, в том числе верхней и нижней челюстей.

По данным грузинского следствия, избиение Гелашвили приказал организовать лично Михаил Саакашвили.

Суд признал экс-президента виновным в данном преступлении и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Правда, приговор вынесен заочно, так как Саакашвили предпочитает в Грузии не появляться.



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