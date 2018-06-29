Экологи фиксируют замор рыбы в Тилигульском лимане

В акватории Тилигульского лимана наблюдается замор рыбы, предположительно вызванный нарушением циркуляции воды между лиманом и морем.

Об этом на своей страничке в Facebook пишет директор нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

«Вялую и снулую рыбу активно вылавливают крачки, но они не успевают все съесть, поэтому на берегах много мертвой рыбы», — пишет эколог.

"Водообмен между Черным морем и Тилигульским лиманом сейчас перекрыт песчаной дамбой. В этой зоне перекрытия накопилось много песка, и канал здесь сильно обмелел. И вместо расчистки, его просто взяли и закрыли (на весь проект выделено 99 млн гривен из областного и государственного бюджета!). Естественно, во время работы канала гидробионты свободно могли мигрировать как в лиман из моря, так и наоборот. Но после перекрытия уже несколько дней наблюдается замор рыбы в этой зоне канала» — поясняет происходящее Иван Русев.