В Одесской области снова стреляют. На сей раз - в водителя трактора

ЧП произошло накануне в Болградском районе. По информации ИА «Бессарабия – информ», недалеко от села Вишневое неизвестные преступники злоумышленники на автомобиле «Mazda», двигаясь по трассе «Одесса-Болград», произвели несколько выстрелов по идущему с поля трактору, принадлежащему ЧСП «Агропродукт».

В результате в часть пропаданий пришлась в кабину и только по счастливой случайности водитель не пострадал.

После обстрела автомобиль скрылся на высокой скорости.

Водитель обстрелянного трактора незамедлительно сообщил о случившемся своему руководству, а оно, в свою очередь – в полицию.

Однако, как сообщает «Бессарабия-информ», полицейские прибыли на место только спустя час после сообщения. И прибыла не следственно-оперативная группа, как происходит в подобных случаях, а всего лишь один патруль, который быстро опросил водителя и сотрудников ЧСП и… ретировался.

Такая реакция правоохранителей вызвала массовое возмущение у местных жителей, которые прямо обвинили полицейских в саботаже и заявили, что в таких условиях готовы защищать себя сами. Правда, к каким именно мерам они готовы прибегнуть, пока не уточнили.