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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе отметили День Близнецов

Категория: Новости


В Одессе отметили День Близнецов

Праздник прошел на территории Зеленого театра. Для участия в нем были приглашены около трехсот детей-близнецов, двойняшек, тройняшек и знаменитые одесские «пятерняшки».

В ходе праздника участников ожидали развлекательная программы, сладкие угощения и, в завершении, посещение «выставки динозавров».

Отметим, что данный праздник в последнюю субботу июня проводится уже во второй раз.

А сама идея его проведения родилась после того, как 24 июня 2016 года в Одессе работник одного из коммунальных предприятий Оксана Кобелецкая родила сразу пятерых детей — трех мальчиков и две девочки.



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