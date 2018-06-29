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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Facebook выпустит приложение для подсчета времени, потраченного на соцсеть

Категория: Новости

Facebook выпустит приложение для подсчета времени, потраченного на соцсеть

Facebook тестирует приложение, которое позволит пользователям отслеживать количество времени, потраченного на соцсеть

Об этом пишет fi.новости.

Новый инструмент будет отслеживать, сколько минут в день пользователь проводит в социальной сети, и анализировать данные о количестве посещений за семь дней.

Также с помощью приложения можно будет установить временные ограничения, а именно: лимит времени, после превышения которого пользователь Facebook получит уведомление.

Представитель Facebook объяснил, что команда продолжает активно работать над новыми функциями, которые помогут людям хорошо проводить время в соцсети и наслаждаться виртуальным общением без вреда для своей жизни вне интернета.

По данным американских СМИ, похожий инструмент будет разработан и для популярного фотоприложения Instagram, в котором появится новая функция управления временем.



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