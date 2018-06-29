В Одессе командующий ВМС в один день «оброс» сразу двумя заместителями

В ходе празднования Дня ВМФ в Одессе министр обороны Степан Полторак представил сразу двух своих новоназначенных заместителей командующего ВМС.

Контр-адмирал Андрей Тарасов стал первым заместителем командующего, а полковник Игорь Ступницкий, которому министр специально присвоил звание капитана первого ранга — заместителем по логистике.

При этом, по словам самого Степана Полторака, он представил новых назначенцев морякам совершенно намеренно.

Так, говоря об Игоре Ступницком, он отметил, что сделал это, «…чтобы вы с первой минуты видели, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, одевают, как обеспечивают жильем».