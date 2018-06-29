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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области злоумышленники забросали камнями пассажиров маршрутного автобуса и избили его водителя

Категория: Новости / Происшествия


В Одесской области злоумышленники забросали камнями пассажиров маршрутного автобуса и избили его водителя

По информации ИА «Бессарабия-информ», накануне в Белгороде-Днестровском компания молодых людей внезапно напала на маршрутное такси и его пассажиров.

По информации издания, вначале молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения, забросали маршрутку камнями и пустыми бутылками, а затем вытащили водителя и избили его.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

При этом пассажиры незамедлительно сообщили о случившемся в полицию, однако патруль прибыл только через сорок минут, когда нападавших, как говориться «даже след простыл».

Что стало причиной столь дерзкого нападения, пока неизвестно.



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