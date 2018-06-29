Очередное ДТП с участием электротранспорта произошло в Одессе

По информации Патрульной полиции, в районе Школьного аэродрома трамвай маршрута №13 столкнулся с автомобилем Opel.

Есть пострадавший.

В результате пострадал водитель Opel, который госпитализирован.

Проводится расследование.

По информации КП «Одесгорэлестротранс», виновником столкновения оказался сам пострадавший. Пытаясь совершить поворот, он не пропустил трамвай, как того требуют правила дорожного движения.

В настоящее время полиция проводит оформление ДТП. Движение трамваев по маршруту №13 временно остановлено.