В Днестровском лимане вторые сутки ищут пропавшего рыбака

По информации ГСЧС, накануне, в районе семи часов утра во время рыбной ловли в Днестровском лимане в районе села Шабо Белгород-Днестровского района за борт лодки упал мужчина 1992 года рождения.

Сразу после получения сообщения спасатели приступили к поисковым работам. За сутки проверено десять километров берега, тридцать пять километров береговой линии в воде и около трехсот квадратных метров дна.

Пропавший пока не найден. Поиски продолжаются. В них задействованы две единицы спасательной техники и восемь человек личного состава.