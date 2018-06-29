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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Днестровском лимане вторые сутки ищут пропавшего рыбака

Категория: Новости / Происшествия


В Днестровском лимане вторые сутки ищут пропавшего рыбака

По информации ГСЧС, накануне, в районе семи часов утра во время рыбной ловли в Днестровском лимане в районе села Шабо Белгород-Днестровского района за борт лодки упал мужчина 1992 года рождения.

Сразу после получения сообщения спасатели приступили к поисковым работам. За сутки проверено десять километров берега, тридцать пять километров береговой линии в воде и около трехсот квадратных метров дна.

Пропавший пока не найден. Поиски продолжаются. В них задействованы две единицы спасательной техники и восемь человек личного состава.



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