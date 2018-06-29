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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

"Радикально настроенные активисты" уничтожили памятник Пушкину на Львовщине

Категория: Новости / Происшествия

"Радикально настроенные активисты" уничтожили памятник Пушкину на Львовщине

"Радикально настроенные активисты" уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области.

Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив на своей странице в Facebook.

“Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил Гринькив.

"Радикально настроенные активисты" уничтожили памятник Пушкину на Львовщине

 

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение.

Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против.

Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов".



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