Правительство Болгарии подарит гимназии Болграда 75 тысяч евро

Правительство Республики Болгария решило выделить Болградской гимназии безвозмездную помощь в размере 150 тысяч левов, что составляет 75 тысяч евро.

Об этом сообщило издание Bolgrad.net.

Такой подарок бессарабским болгарам прародина преподнесла накануне 160-летия Болградской гимназии им. Г. С. Раковского.

В постановлении болгарского правительства говорится, что 28 июня 1858 года в городе Яссы румынский князь Николай Богориди подписал указ об учреждении Центрального училища в Болграде. Открытию первой средней болгарской школы поспособствовал болгарский революционер, вдохновитель национального возрождения Болгарии Георгий Раковский, который в это время находился в Яссах и был лично знаком с князем Богориди.

Согласно воле учредителей преподавание учебных дисциплин велось на болгарском языке.

Болгарская сторона подчёркивает, что поддержка, которую болгарское государство предоставит Болградской гимназии в связи с юбилеем, является выражением последовательной и целенаправленной политики сохранения болгарского языка и национальной идентичности болгарской общины в Украине.