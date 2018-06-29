Только «белый» импорт: В Одесском порту создалась очередь из более 4 тысяч контейнеров

Оформление импортных грузов в контейнерах на Одесской таможне практически остановилось.

Об этом сообщает издание «Деловая столица»

По словам одного из собеседников агентства, в последние дни свои грузы оформляют только компании, которые занимаются исключительно «белым» импортом, однако количество таких грузов незначительно. В свою очередь, импортёры, которые использовали любые схемы по минимизации платежей, не подают свои грузы к оформлению из–за опасений быть пойманными в подобных действиях и получить соответствующие санкции.

Другой собеседник агентства отметил, что, по его данным, в порту скопилось уже более 4 тысяч контейнеров, которых их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерами департамент администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Украины направил в Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Кроме того, в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне.

В пресс-службе Одесской таможни сообщили, что таможня работает в штатном режиме и готова осуществить оформление грузов, как только их владельцы или представители подадут их к оформлению.

«Мы оформляем грузы по законодательству только в том случае, если владелец этого груза или уполномоченное им лицо подает груз к оформлению. Если они по каким–то причинам не подают груз к оформлению, соответственно, мы его и не оформляем ... Если и есть какие–то моменты, то они связаны не с работой таможни, а с владельцами грузов», — заявила пресс-секретарь таможни Елена Гусева.

При этом она допустила возможность определённых колебаний статистики оформлений из–за длинных выходных и последних нововведений в сфере таможенного контроля.