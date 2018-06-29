Стационарного медпункта в районе экстрим-парка на Шкодой горе пока не будет

Как доложила в ходе совещания в горсовете директор департамента здравоохранения Елена Якименко, «…в восьмистах метрах от экстрим-парка на Шкодовой горе имеется стационарный центр первичной медицинской помощи №7».

Поэтому, по ее мнению, нет необходимости создавать еще один стационарный медицинский центр непосредственно рядом со экстрим-парком.

Но это отнюдь не означает, что во время проведения спортивных мероприятий там не будет медицинских работников.

По словам чиновника, там будет организован передвижной медицинский пункт со специальным оборудованием. Такая возможность есть.

Кроме того, во время проведения всех спортивных мероприятий там будет на всякий случай дежурить скорая помощь.