Рекламные конструкции города ждет масштабная проверка

Рекламный щит, упавший недавно на улице Генуэзской, был подпилен. Такой вывод прозвучал сегодня в ходе аппаратного совещания в горсовете. В результате падения конструкции был серьезно поврежден припаркованный автомобиль.

По данным управления рекламы города, в настоящее время проводится расследование случившегося. Виновный пока не установлен.

Однако по предварительной информации, это могло стать следствием конфликта собственника билборда и владельцев соседнего здания.

Впрочем, никаких реальных подтверждений этому пока нет.

Однако ввиду того, что падение рекламных конструкций чревато серьезной опасностью не только для припаркованных автомобилей, но и для прохожих, сотрудникам управления дано указание проверить состояние всех рекламных конструкций города.