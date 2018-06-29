Ущерб от сноса пришкольного забора составил более миллиона гривен

Ущерб от самовольного сноса забора вокруг стадиона средней школы №55 составил 1,075 миллиона гривен. Такие данные озвучил в ходе совещания в горсовете начальник Управления капитального строительства Борис Панов.

По мнению городского руководства, компенсировать ущерб должны те, кто его нанес. Т.е. организаторы и активные участники его незаконного сноса.

Однако установить их личности пока не представляется возможным. Ведь, по информации директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, полиция не только не расследует данное преступное деяние, но даже не внесли информацию о нем в ЕРДР.