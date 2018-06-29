Памятный знак подводной лодки возле входа в Парк Победы может сменить прописку

В ходе аппаратного совещания в горсовете мэр Геннадий Труханов потребовал привести в порядок вход в Парк Победы со стороны проспекта Шевченко. В частности, по его словам, установленный там памятник подводникам не очень вписывается в парковый ансамбль.

По словам мэра, «…мы уважаем ветеранов-подводников. Но у нас есть место на Мемориале 411-й батареи, там у нас есть бронепоезд, подводная лодка и эту конструкцию вполне можно перенести туда. Можно там все красиво сделать. Или найти другое подходящее почетное место.» Он дал задание обсудить этот вопрос с организацией ветеранами-подводниками.

Отметим, однако, что данный памятник на самом деле не имеет к подводникам Великой Отечественной войне никакого отношения. Как, собственно говоря, и к самой этой войне вообще.

На самом деле он установлен в честь одного из изобретателей подводных лодок Стефана Джевецкого, который во второй половине девятнадцатого века проживал в Одессе и, соответственно, принимал участие не во Второй мировой войне, а в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.