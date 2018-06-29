На судоремонтном заводе в Херсоне загорелось судно

На судостроительном заводе Херсона возник пожар: загорелось судно, находящееся там на ремонте. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба местного управления ГосЧС.

"2 июля в 12:11 поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска, которое находится на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на р. Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что огонь распространялся по горючей отделке коридора и каютах судна на штурманскую рубку.

Возгорание пожарникам удалось локализировать в 13:00, однако о полной ликвидации пожара пока не сообщалось - отмечалось, что проводится пролив утеплителя.

Всего на месте происшествия работают 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

"Погибших и пострадавших в результате возгорания нет", - подчеркивается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба судостроительной Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-Холдинга", в состав которой входит Херсонская судоверфь, возгорание произошло на судне, прибывшем на ремонт под флагом иностранного государства.

"Сегодня, 2 июля, в 11.45 произошло возгорание на судне "Sormovskiy-45" (флаг – Джурджулешты), находящемся в акватории Херсонской верфи Smart Maritime Group. Прибывший к месту инцидента пожарный расчет ведет борьбу с распространением пламени. Причиной пожара стало проведение командой судна сварочных работ", - сообщает пресс-служба.

Каких-либо дополнительных деталей инцидента в пресс-службе не уточняют.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен в 133,8 км от Черного моря неподалеку от впадения Прута в Дунай. Находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной. Единственный порт Молдовы с выходом к Черному морю.