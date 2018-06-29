Очередное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня на Молдованке

По информации патрульной полиции, сегодня днем на пересечении улиц Мясоедовской и Богдана Хмельницкого столкнулись автомобиль «Chevrolet» и маршрутный автобус, который возит людей на «7-ой километр».

В результате водитель легкового автомобиля получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

В маршрутном автобусе пострадавших нет.

Проводится расследование. Согласно одной из версий, поскольку участки ДТП двигались в одном направлении, причиной столкновения могло стать нарушение безопасной дистанции одним из участников происшествия.