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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Очередное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня на Молдованке

Категория: Новости


Очередное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня на Молдованке

По информации патрульной полиции, сегодня днем на пересечении улиц Мясоедовской и Богдана Хмельницкого столкнулись автомобиль «Chevrolet» и маршрутный автобус, который возит людей на «7-ой километр».

В результате водитель легкового автомобиля получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

В маршрутном автобусе пострадавших нет.

Проводится расследование. Согласно одной из версий, поскольку участки ДТП двигались в одном направлении, причиной столкновения могло стать нарушение безопасной дистанции одним из участников происшествия.



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