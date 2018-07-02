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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе грядут масштабные проверки состояния подсобных помещений многоквартирных домов

Категория: Новости


В Одессе грядут масштабные проверки состояния подсобных помещений многоквартирных домов

Районным администрациям и профильным управлениям провести проверки состояния подвалов и чердаков многоквартирных домов. В первую очередь — в центральной части города.

Как было отмечено на совещании в горсовете, происшедшие на минувшей неделе несколько возгораний показали, что подвалы и чердаки таких зданий бывают буквально забиты разным пожароопасным мусором. Что создает реальную опасность для жителей всего здания.

Кроме того, в ряде случаев оказывается, что именно там поселяются люди без определенного места жительства, и возгорания становятся прямым следствием их жизнедеятельности. В частности, именно так и произошло в доме в переулке Матросова, где произошел масштабный пожар.

Отметим, что проверкам будут подвергнуты не только коммунальные здания, но и те, которые находятся на балансе ОСМД.



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