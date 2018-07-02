Изменения в начислении субсидий: кому и почему придется платить больше

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений.

В Украине с 1 мая текущего года вступили в силу Новые правила начисления субсидий. Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров Украины. До сих пор субсидии назначали раз в год, в мае, при этом рассчитывали их размер на летнее и зимнее время. Теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Повторно за субсидиями не нужно обращаться большинству людей, при условии, что субсидианты не приобрели предметов роскоши и не имеют в составе домохозяйства трудоспособных с нулевым доходом. А это около 85% всех субсидиантов, и им государственная помощь назначается в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.Но другим 15% субсидиантов нужно будет обратиться в органы социальной защиты, чтобы им переназначили помощь.

Кому нужно переоформить субсидию:

Для переоформления субсидий в 2018 году нужно повторно подавать документы – заявление и декларацию – таким категориям граждан:

Арендаторам жилья (доходы от аренды имущества, от сдачи в аренду квартиры необходимо будет указывать в декларациях о доходах – в новой графе "другие доходы".); Внутренне перемещенным лицам (в свою очередь, изменены условия оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц). Отныне они смогут оформить субсидии без заключения договоров на аренду жилья – на основании заявления и декларации; также была упрощена процедура получения субсидий жителями объединенных территориальных общин); Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц. Семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы; Семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года; Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

Кого лишат субсидии?

Согласно изменениям в программе назначения субсидий, внесенным Кабинетом министров Украины, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать: лица, скрывающие доходы, владельцы квартир более 120 м2, домов площадью более 200 м2,кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Также для сохранения субсидии могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке случаи приобретения автомобиля перед выходом на пенсию. Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируется в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен (три прожиточных минимума).

Изменится также и тарификация на газовое отопление. С 1 мая текущего года социальная норма будет приближена к реальным объемам потребления – 4,5 кубометра на 1 квадратный метр площади, электроотопление – 30 киловатт в час на квадратный метр общей площади.

Как получить субсидию, список документов:

Заявление от владельца всех счетов услуги; Договор аренды (если квартира съемная); Декларация о доходах.

Обязательно нужно сообщить в "собес", если произошли какие-то изменения в семье: рождение ребенка, смерть одного из членов семьи, кто-то выписался или наоборот – прописался.

Как рассчитать субсидии. При расчете субсидий учитывают:

Количество всех проживающих в доме или квартире.

Суммарный доход всех лиц за 2 предыдущих квартала.

Размер коммуналки.

В совместный доход входят все финансовые поступления членов семьи, будь то стипендия или пенсия.

Не принимают во внимание такие доходы:

Пенсия для детей, родители которых погибли, и детей, лишенных родительской опеки.

Разовые пособия от государства (например, единоразовая помощь при рождении ребенка).

Адресная помощь.

Проценты от депозитных вкладов.

Тем семьям, которые имеют льготу (многодетные, военнослужащие, ветераны войны или боевых действий), придется выбирать: либо одно, либо другое.

Отныне процент обязательного платежа – цифра для каждой семьи разная и зависит от совокупного дохода всех ее членов.

Как начисляется субсидия? Для этого есть стандартная формула:

ОП = КД/БК х БН, где:

ОП – обязательная плата за услуги ЖКХ;

КД – коэффициент дохода (общий доход делят на всех членов и сравнивают с прожиточным минимумом);

БК– базовый коэффициент дохода (равен двум прожиточным минимумам);

БН– базовая норма уплаты, равняется 15%.

Кроме того, если стоит вопрос, как рассчитать субсидию – можно использовать удобный онлайн-калькулятор, которому нужно задать все требуемые цифры, и он рассчитает размер субсидии.

Субсидия на оплату коммунальных услуг: на газ, воду, отопление

Уже стало известно, что «зимнюю» получит 6,6 млн украинцев. Но газ придется прикрутить. По новым нормативам выделили:

Для владельцев газовых плит для приготовления пищи выделили 3,3 м3 (ранее 4,4 м3).

Для владельцев газовых плит для приготовления еды и подогрева воды – 5,4 м3 (ранее было – 7,1 м3).

Для тех, у кого дома плита и нагреватель воды – 10,5 м3 (до этого было 14 м3).

Такие же нормы будут применены к тем получателем финансовой помощи от государства, у которых нет газовых счетчиков. Субсидии на газ будут покрываться только в рамках этих норм.

У многих людей после прошлого отопительного сезона (у кого автономное отопление) на счетах остались довольно крупные неиспользованные суммы. Правительство решило монетизировать их часть и выдать наличными владельцам. Если субсидия, предоставленная на оплату газа, не использована полностью, то 100 м3 переносят на следующий период, остальное возвращается в госбюджет.

Субсидия на твердое топливо

Те украинцы, у которых нет электро- или газообогревательных приборов, имеют право оформить субсидию на покупку твердого или жидкого топлива, а также сжиженного газа. Документы потребуются такие же: заявление и справка о доходах.