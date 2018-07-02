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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Изменения в начислении субсидий: кому и почему придется платить больше

Категория: Новости / Правовой ликбез

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений.

В Украине с 1 мая текущего года вступили в силу Новые правила начисления субсидий. Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров Украины. До сих пор субсидии назначали раз в год, в мае, при этом рассчитывали их размер на летнее и зимнее время. Теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Повторно за субсидиями не нужно обращаться большинству людей, при условии, что субсидианты не приобрели предметов роскоши и не имеют в составе домохозяйства трудоспособных с нулевым доходом. А это около 85% всех субсидиантов, и им государственная помощь назначается в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.Но другим 15% субсидиантов нужно будет обратиться в органы социальной защиты, чтобы им переназначили помощь.

Кому нужно переоформить субсидию:

Для переоформления субсидий в 2018 году нужно повторно подавать документы – заявление и декларацию – таким категориям граждан:

  1. Арендаторам жилья (доходы от аренды имущества, от сдачи в аренду квартиры необходимо будет указывать в декларациях о доходах – в новой графе "другие доходы".);
  2. Внутренне перемещенным лицам (в свою очередь, изменены условия оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц). Отныне они смогут оформить субсидии без заключения договоров на аренду жилья – на основании заявления и декларации; также была упрощена процедура получения субсидий жителями объединенных территориальных общин);
  3. Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.
  4. Семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;
  5. Семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;
  6. Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

 

Кого лишат субсидии?

Согласно изменениям в программе назначения субсидий, внесенным Кабинетом министров Украины, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать: лица, скрывающие доходы, владельцы квартир более 120 м2, домов площадью более 200 м2,кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Также для сохранения субсидии могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке случаи приобретения автомобиля перед выходом на пенсию. Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируется в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен (три прожиточных минимума).

Изменится также и тарификация на газовое отопление. С 1 мая текущего года социальная норма будет приближена к реальным объемам потребления – 4,5 кубометра на 1 квадратный метр площади, электроотопление – 30 киловатт в час на квадратный метр общей площади.

 

Как получить субсидию, список документов:

  1. Заявление от владельца всех счетов услуги;
  2. Договор аренды (если квартира съемная);
  3. Декларация о доходах.

Обязательно нужно сообщить в "собес", если произошли какие-то изменения в семье: рождение ребенка, смерть одного из членов семьи, кто-то выписался или наоборот – прописался.

 

Как рассчитать субсидии. При расчете субсидий учитывают:

  • Количество всех проживающих в доме или квартире.
  • Суммарный доход всех лиц за 2 предыдущих квартала.
  • Размер коммуналки.
  • В совместный доход входят все финансовые поступления членов семьи, будь то стипендия или пенсия.

 

Не принимают во внимание такие доходы:

  • Пенсия для детей, родители которых погибли, и детей, лишенных родительской опеки.
  • Разовые пособия от государства (например, единоразовая помощь при рождении ребенка).
  • Адресная помощь.
  • Проценты от депозитных вкладов.
  • Тем семьям, которые имеют льготу (многодетные, военнослужащие, ветераны войны или боевых действий), придется выбирать: либо одно, либо другое.

Отныне процент обязательного платежа – цифра для каждой семьи разная и зависит от совокупного дохода всех ее членов.

 

Как начисляется субсидия? Для этого есть стандартная формула:

  • ОП = КД/БК х БН, где:
  • ОП – обязательная плата за услуги ЖКХ;
  • КД – коэффициент дохода (общий доход делят на всех членов и сравнивают с прожиточным минимумом);
  • БК– базовый коэффициент дохода (равен двум прожиточным минимумам);
  • БН– базовая норма уплаты, равняется 15%.

Кроме того, если стоит вопрос, как рассчитать субсидию – можно использовать удобный онлайн-калькулятор, которому нужно задать все требуемые цифры, и он рассчитает размер субсидии.

 

Субсидия на оплату коммунальных услуг: на газ, воду, отопление

Уже стало известно, что «зимнюю» получит 6,6 млн украинцев. Но газ придется прикрутить. По новым нормативам выделили:

  • Для владельцев газовых плит для приготовления пищи выделили 3,3 м3 (ранее 4,4 м3).
  • Для владельцев газовых плит для приготовления еды и подогрева воды – 5,4 м3 (ранее было – 7,1 м3).
  • Для тех, у кого дома плита и нагреватель воды – 10,5 м3 (до этого было 14 м3).

Такие же нормы будут применены к тем получателем финансовой помощи от государства, у которых нет газовых счетчиков. Субсидии на газ будут покрываться только в рамках этих норм.

У многих людей после прошлого отопительного сезона (у кого автономное отопление) на счетах остались довольно крупные неиспользованные суммы. Правительство решило монетизировать их часть и выдать наличными владельцам. Если субсидия, предоставленная на оплату газа, не использована полностью, то 100 м3 переносят на следующий период, остальное возвращается в госбюджет.

 

Субсидия на твердое топливо

Те украинцы, у которых нет электро- или газообогревательных приборов, имеют право оформить субсидию на покупку твердого или жидкого топлива, а также сжиженного газа. Документы потребуются такие же: заявление и справка о доходах.



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