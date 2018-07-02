Изменения в начислении субсидий: кому и почему придется платить больше

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений.
В Украине с 1 мая текущего года вступили в силу Новые правила начисления субсидий. Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров Украины. До сих пор субсидии назначали раз в год, в мае, при этом рассчитывали их размер на летнее и зимнее время. Теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Повторно за субсидиями не нужно обращаться большинству людей, при условии, что субсидианты не приобрели предметов роскоши и не имеют в составе домохозяйства трудоспособных с нулевым доходом. А это около 85% всех субсидиантов, и им государственная помощь назначается в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.Но другим 15% субсидиантов нужно будет обратиться в органы социальной защиты, чтобы им переназначили помощь.
Кому нужно переоформить субсидию:
Для переоформления субсидий в 2018 году нужно повторно подавать документы – заявление и декларацию – таким категориям граждан:
- Арендаторам жилья (доходы от аренды имущества, от сдачи в аренду квартиры необходимо будет указывать в декларациях о доходах – в новой графе "другие доходы".);
- Внутренне перемещенным лицам (в свою очередь, изменены условия оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц). Отныне они смогут оформить субсидии без заключения договоров на аренду жилья – на основании заявления и декларации; также была упрощена процедура получения субсидий жителями объединенных территориальных общин);
- Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.
- Семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;
- Семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;
- Тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.
Кого лишат субсидии?
Согласно изменениям в программе назначения субсидий, внесенным Кабинетом министров Украины, со следующего отопительного сезона на субсидию не смогут рассчитывать: лица, скрывающие доходы, владельцы квартир более 120 м2, домов площадью более 200 м2,кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Также для сохранения субсидии могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке случаи приобретения автомобиля перед выходом на пенсию. Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируется в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен (три прожиточных минимума).
Изменится также и тарификация на газовое отопление. С 1 мая текущего года социальная норма будет приближена к реальным объемам потребления – 4,5 кубометра на 1 квадратный метр площади, электроотопление – 30 киловатт в час на квадратный метр общей площади.
Как получить субсидию, список документов:
- Заявление от владельца всех счетов услуги;
- Договор аренды (если квартира съемная);
- Декларация о доходах.
Обязательно нужно сообщить в "собес", если произошли какие-то изменения в семье: рождение ребенка, смерть одного из членов семьи, кто-то выписался или наоборот – прописался.
Как рассчитать субсидии. При расчете субсидий учитывают:
- Количество всех проживающих в доме или квартире.
- Суммарный доход всех лиц за 2 предыдущих квартала.
- Размер коммуналки.
- В совместный доход входят все финансовые поступления членов семьи, будь то стипендия или пенсия.
Не принимают во внимание такие доходы:
- Пенсия для детей, родители которых погибли, и детей, лишенных родительской опеки.
- Разовые пособия от государства (например, единоразовая помощь при рождении ребенка).
- Адресная помощь.
- Проценты от депозитных вкладов.
- Тем семьям, которые имеют льготу (многодетные, военнослужащие, ветераны войны или боевых действий), придется выбирать: либо одно, либо другое.
Отныне процент обязательного платежа – цифра для каждой семьи разная и зависит от совокупного дохода всех ее членов.
Как начисляется субсидия? Для этого есть стандартная формула:
- ОП = КД/БК х БН, где:
- ОП – обязательная плата за услуги ЖКХ;
- КД – коэффициент дохода (общий доход делят на всех членов и сравнивают с прожиточным минимумом);
- БК– базовый коэффициент дохода (равен двум прожиточным минимумам);
- БН– базовая норма уплаты, равняется 15%.
Кроме того, если стоит вопрос, как рассчитать субсидию – можно использовать удобный онлайн-калькулятор, которому нужно задать все требуемые цифры, и он рассчитает размер субсидии.
Субсидия на оплату коммунальных услуг: на газ, воду, отопление
Уже стало известно, что «зимнюю» получит 6,6 млн украинцев. Но газ придется прикрутить. По новым нормативам выделили:
- Для владельцев газовых плит для приготовления пищи выделили 3,3 м3 (ранее 4,4 м3).
- Для владельцев газовых плит для приготовления еды и подогрева воды – 5,4 м3 (ранее было – 7,1 м3).
- Для тех, у кого дома плита и нагреватель воды – 10,5 м3 (до этого было 14 м3).
Такие же нормы будут применены к тем получателем финансовой помощи от государства, у которых нет газовых счетчиков. Субсидии на газ будут покрываться только в рамках этих норм.
У многих людей после прошлого отопительного сезона (у кого автономное отопление) на счетах остались довольно крупные неиспользованные суммы. Правительство решило монетизировать их часть и выдать наличными владельцам. Если субсидия, предоставленная на оплату газа, не использована полностью, то 100 м3 переносят на следующий период, остальное возвращается в госбюджет.
Субсидия на твердое топливо
Те украинцы, у которых нет электро- или газообогревательных приборов, имеют право оформить субсидию на покупку твердого или жидкого топлива, а также сжиженного газа. Документы потребуются такие же: заявление и справка о доходах.