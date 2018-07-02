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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Уничтоженный храм Всех Святых возрождается

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Уничтоженный храм Всех Святых возрождается

Напомню суть для тех, кто уже забыл: на территории сегодняшнего Преображенского парка, то есть давно уничтоженного Первого христианского кладбища Одессы находился и храм Всех Святых. Его взорвали в тридцатых годах прошлого века. По сути - уничтожили, как и кладбище. И вот теперь возобновились работы по его возрождению.

У храма Всех Святых — богатейшая история. Он был первой кладбищенской церковью города. Необходимость сооружения храма на Первом одесском городском кладбище осознавалась горожанами чуть ли не со времени открытия этого кладбища, то есть, практически в год основания самого города.

Несколько лет назад на месте, где стоял храм, произошло значимое событие: оказывается, у взорванного храма сохранился старинный фундамент. Начались его раскопки.

Тогда же специалисты рассказали, что сама форма кладки здесь была просто уникальна. Его верхняя часть осталась сухой. А все дело в том, что кладка производилась уклоном наружу. К тому же, специалисты поражались тому факту, что в открывшемся во время раскопок фундаменте не было ни одной трещинки. И это при том, что прошло более двухсот лет, и город с тех пор пережил несколько землетрясений.

В планах реставраторов — воссоздание храма по старым фотографиям и эскизам. На сегодняшний день, правда, мы можем пока говорить только о забивании свай. На все остальные работы пока нет денег.

На сайте храма читаем послание нам с вами: «В настоящее время на пожертвованные средства проводятся раскопки и очистка остатков фундамента разрушенного храма. Установлено ограждение вокруг раскопок разрушенного храма. В скором будущем запланировано восстановление храма. Основанием фундамента храма будут служить 156 бетонных свай… Покорнейше просим вас принять участие в богоугодном деле — в восстановлении храма Всех Святых и оказать посильную помощь. Не останьтесь равнодушными, не пройдите мимо, когда-нибудь вы будете рассказывать внукам о том, как вы, именно вы, помогли подняться этим стенам. Искренне надеемся на ваше великодушие, милосердие и доброту».

Ну а что же сам Преображенский парк, где располагается возрождающийся храм — тот самый парк, который должен стать Мемориалом в память обо всех погребенных здесь одесситах, многие из которых вписали достойные страницы в историю города?

В настоящее время завершаются работы по обустройству входных арок (то есть, новых ворот) в Преображенский  парк – со стороны улицы Мечникова и Новощепного ряда. Территорию эту, которая давно нуждалась в придании ей «приличного вида», сейчас тоже благоустраивают: устанавливают там фонари, скамейки, системы полива растений. До Мемориала, судя по всему, пока все еще далековато…

Галерея

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Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
Уничтоженный храм Всех Святых возрождается
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