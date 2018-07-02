Уничтоженный храм Всех Святых возрождается

Напомню суть для тех, кто уже забыл: на территории сегодняшнего Преображенского парка, то есть давно уничтоженного Первого христианского кладбища Одессы находился и храм Всех Святых. Его взорвали в тридцатых годах прошлого века. По сути - уничтожили, как и кладбище. И вот теперь возобновились работы по его возрождению.

У храма Всех Святых — богатейшая история. Он был первой кладбищенской церковью города. Необходимость сооружения храма на Первом одесском городском кладбище осознавалась горожанами чуть ли не со времени открытия этого кладбища, то есть, практически в год основания самого города.

Несколько лет назад на месте, где стоял храм, произошло значимое событие: оказывается, у взорванного храма сохранился старинный фундамент. Начались его раскопки.

Тогда же специалисты рассказали, что сама форма кладки здесь была просто уникальна. Его верхняя часть осталась сухой. А все дело в том, что кладка производилась уклоном наружу. К тому же, специалисты поражались тому факту, что в открывшемся во время раскопок фундаменте не было ни одной трещинки. И это при том, что прошло более двухсот лет, и город с тех пор пережил несколько землетрясений.

В планах реставраторов — воссоздание храма по старым фотографиям и эскизам. На сегодняшний день, правда, мы можем пока говорить только о забивании свай. На все остальные работы пока нет денег.

На сайте храма читаем послание нам с вами: «В настоящее время на пожертвованные средства проводятся раскопки и очистка остатков фундамента разрушенного храма. Установлено ограждение вокруг раскопок разрушенного храма. В скором будущем запланировано восстановление храма. Основанием фундамента храма будут служить 156 бетонных свай… Покорнейше просим вас принять участие в богоугодном деле — в восстановлении храма Всех Святых и оказать посильную помощь. Не останьтесь равнодушными, не пройдите мимо, когда-нибудь вы будете рассказывать внукам о том, как вы, именно вы, помогли подняться этим стенам. Искренне надеемся на ваше великодушие, милосердие и доброту».

Ну а что же сам Преображенский парк, где располагается возрождающийся храм — тот самый парк, который должен стать Мемориалом в память обо всех погребенных здесь одесситах, многие из которых вписали достойные страницы в историю города?

В настоящее время завершаются работы по обустройству входных арок (то есть, новых ворот) в Преображенский парк – со стороны улицы Мечникова и Новощепного ряда. Территорию эту, которая давно нуждалась в придании ей «приличного вида», сейчас тоже благоустраивают: устанавливают там фонари, скамейки, системы полива растений. До Мемориала, судя по всему, пока все еще далековато…