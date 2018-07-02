Шире и прямее: когда закончатся работы на проспекте Шевченко?

Проспект Шевченко станет шире и прямее: там продолжаются работы. Вопрос одесситов, а когда же они окончатся, пока оставался открытым. Недавно стало известно: скорее всего, это произойдет к концу июля — началу августа.

Все дело в том, что положенный асфальт, как рассказывают специалисты, должен устояться. Еще приятная новость: как нам обещают, с установкой остановочных комплексов на проспекте проблем возникнуть не должно.

Как известно, одной из первых причин того, что проспект Шевченко становится прямее и шире, стал тот печальный факт, что на повороте случались частые аварии. Так вот, как прозвучало на одном из аппаратных совещаний в мэрии, отбойник на повороте пока ставить не планируют. Для предотвращения столкновений будут работать вновь установленные дорожные знаки и шумовые полосы. Вдоль дороги установят пешеходное ограждение перильного типа.

Стоимость работ — более 16 миллионов гривен. Сейчас утвержденная разметка согласовывается с полицией, проект установки разделителей также находится на согласовании.

И еще. Появилась информация, что при реконструкции проспекта также, вероятно, перенесут памятник Стефану Джевецкому — ученому-изобретателю, который построил в Одессе первую подводную лодку. Этот памятник, напомню, украшает один из входов в парк Победы.

Ну а пока, увы, дорожные происшествия на проспекте Шевченко продолжаются. Так, недавно произошло ДТП на пересечении пр. Шевченко и Шампанского переулка с участием автомобиля с европейскими номерами и мотоцикла. Водитель неопознанной машины производил разворот через двойной сплошной поток, в результате чего врезался в мотоцикл, а после уехал с места происшествия. Владелец двухколесного транспорта упал, получив травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

На проспекте Шевченко также не так давно произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых — патрульный. Машины столкнулись на повороте возле Дворца спорта…