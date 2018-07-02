Доходное дело на траве

Национальное Антикоррупционное бюро взяло в разработку народного депутата Андрея Павелко. В Верховной Раде его больше знают как президента Федерации футбола Украины, нежели главу бюджетного комитета парламента. В свое время главой этого комитета был нынешний Президент Украины Петр Порошенко. Помнится, он тогда дал добро на финансирование строительства моста в Запорожье. Мост и ныне не построен. Но деньги, скорее всего, получены и освоены. Павелко входит во фракцию Блока Петра Порошенко и, вероятно, потому продолжает дело своего предшественника. УЕФА предоставила Украине грант на искусственное травяное покрытие для мини-футбольных полей, предназначенных для оборудования спортивных школ и детских площадок. Андрей Павелко, как истинный предприниматель, решил расширить это дело. Будучи главой бюджетного комитета, он затеял собственное производство искусственных травяных газонов. Вначале он добился строительства завода по производству искусственного травяного покрытия. Спрос на эту продукцию велик. И Федерация футбола не успевает выполнять заказы. Предпринимательская жилка Андрея Павелко подсказала ему увеличить объемы производства. А заодно возрастали и объемы поступлений не только в бюджет футбольной Федерации, но и в карман ее президента. Речь не шла о каких-либо тендерах и прочих формальностях. Андрей Павелко легко обходил все эти препятствия. Тем более, что его заместителем в Федерации футбола стал специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Неизвестно, покрывал ли он делишки своего начальника. Но только со временем Национальное Антикоррупционное бюро обратило внимание на факты незаконного обогащения народного депутата Андрея Павелко. Тут как раз Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. А на днях парламент принял дополнительный закон об учреждении этого органа правосудия. Вопрос в том, доведет ли до конца это дело Артем Ситник со своими детективами. Или опять много шума получится из ничего.

Специалисты спорят о качестве искусственного футбольного газона. Одни говорят о курчавости искусственной травы. Другие считают, что она должна быть прямой. Андрей Павелко, видимо, нашел способ, чтобы эта трава была полезной не только для футболистов, а и для управленцев футбольным хозяйством. Точнее, футбольный функционер научился стричь с этих газонов реальную зелень.

В последнее время в украинском спорте то и дело случаются скандалы. К примеру, под подозрение в незаконном обогащении попал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Видимо, финансирование наших спортсменов приносит пользу и спортивным чиновникам, если буквально на глазах растут их особняки и виллы. Но у нас пока лишь имитируют борьбу с коррупцией. Хотя по соседству есть хорошие примеры иного рода. Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко дал добро на арест своего представителя в Гродненской области. С ведома Лукашенко за этим чиновником велось длительное наблюдение и фиксировались факты его мздоимства. Александр Григорьевич попросил получить неопровержимые факты, чтобы чиновник потом не смог выкрутиться. Так и было сделано. Чиновника взяли с поличным, и ему уже вручено подозрение о преступлении. Как видим, в Беларуси нет никаких Антикоррупционных структур, но есть реальная борьба со взяточниками и коррупционерами. Будем надеяться, что и в Украине разговор с такими преступниками будет короток.