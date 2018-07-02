NLP: как преодолеть свою ограниченность

Не за горами выборы президента и парламента. Уже сегодня многие задумываются над тем, как на предстоящих выборах отманипулировать общественным мнением так, чтобы остаться у власти еще на один срок, протолкнуть своих депутатов, закрепить в политике свои бизнес интересы. Для успешного осуществления этого необходимы эффективные психотехнологии. Очень часто политтехнологи и сами политики (например, Тимошенко) используют такую технологию как нейролингвистическое программирование (НЛП). Что такое НЛП? Кто его создал и с какой целью? Является ли НЛП грязной технологией манипуляции или формой западной духовности? Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Книга Р.Блэндлера и Дж. Гриндера «Структура магии»

В 1975 г. выходит книга Ричарда Блэндлера и Джона Гриндера «Структура магии», которая ознаменовала наступление новой эры: эры НЛП. Эти два молодых исследователя наблюдали за работой известнейших на тот момент психотерапевтов Вирджинии Сейтир, Фрицем Перлсом (основателем гештальт терапии) и Милтоном Эриксоном (психотерапия гипнозом). Авторы книги в шутку назвали их «магами» из-за успешности этих терапевтов в тех изменениях, которые происходят с клиентами в результате терапии. Решив разобраться, в чем же секрет такого магического влияния, они изучив работу этих «магов», вскрыв ее структуру, пришли к пониманию НЛП. Это метод поэтапного самонаблюдения и самоизменения или самотрансформации личности. «Нейролингвистическое программирование - это слова, изобретенные мной, чтобы избежать необходимости специализироваться в той или иной области, - писал Ричарда Блэндлера. - В колледже я был одним из тех людей, которые не могут решиться на что-то одно - и решил продолжать в том же духе. В числе прочего НЛП представляет собой способ наблюдать человеческое обучение. Хотя куча психологов и социальных работников использует НЛП, чтобы делать то, что они называют терапией, я считаю более правильным описывать НЛП как образовательный процесс. По сути, мы разрабатываем способы обучать людей пользоваться их собственными мозгами. Большинство людей не пользуется собственными мозгами активно и продуманно. Ваш мозг похож на автомат без кнопки «выкл». Если вы не займете его каким-нибудь делом, он просто будет жужжать и жужжать, пока ему не надоест. Если вы поместите человека в камеру сенсорной депривации, где отсутствуют внешние стимулы, он начнет генерировать внутренние. Если ваш мозг слоняется без дела из угла в угол- он наверняка начнет делать что-нибудь; и ему, похоже, все равно, что именно. Вам может быть не все равно - но не ему. Если вы не укажете своему мозгу примерное направление, он будет либо ехать куда глаза глядят сам по себе, либо другие люди найдут способы управиться с ним за вас- а они могут не всегда иметь в виду ваши сокровенные интересы. Даже если всегда- они могут их неверно понять! Мозги не относятся к типу «чего изволите»? Они делают в точности то, что им сказано делать, а не то, чего вы от них хотите. Потом вы злитесь на них потому, что они не делают того, что вы имели в виду им приказать! Пока мы не найдем нечто вроде машины для вычищения мозгов, я думаю, вам придется ограничиться собой. И это не так плохо, поскольку вы можете научиться пользоваться своим мозгом более функциональными способами. В этом и состоит НЛП».

Система представлений о мире

Идея в том, что между миром и нашим опытом проживания этого мира существует неустранимое различие, об этом высказывались многие мыслители, известные нам из истории цивилизации. Будучи людьми, мы не имеем дела непосредственно с миром. Каждый из нас создает некое представление о мире, в котором мы все живем. Все мы создаем для себя карту или модель, которой пользуемся для порождения собственного поведения. В значительной степени именно наша репрезентация мира задает наш будущий опыт в этом мире: то, как именно мы воспринимаем этот мир, с какими выборами сталкиваемся в своей жизни. Не следует забывать, что назначение мира идей в целом (карты или модели) не состоит в изображении мира, – такая задача была бы совершенно невыполнима, – а в том, чтобы у нас был инструмент, позволяющий нам легче отыскивать свой путь в этом мире.

Не существует и двух людей, опыт которых полностью совпадал бы между собой. Модель, создаваемая нами для ориентировки в мире, основывается отчасти на нашем опыте. Поэтому каждый из нас создает отличную от других модель общего для нас мира и живет, таким образом, в несколько иной реальности. Карта – не территория, которую она представляет: но если это правильная карта, ее структура подобна структуре территории, то это служит объяснением ее полезности.

Хотелось бы отметить здесь две вещи. Между миром и любой конкретной моделью или репрезентацией мира неизбежно имеется различие. Модели мира, создаваемые каждым из нас, также отличаются одна от другой нейрофизиологическимим, социальными и индивидуальными ограничениями. Одно из неизбежных отличий наших моделей мира от самого мира объясняется тем, что наша нервная система постоянно искажает или опускает целые части действительного мира. В итоге круг возможного человеческого опыта сужается, и возникают различия между тем, что происходит в мире на самом деле, и тем, что представляет собой наш опыт второго мира. То наша нервная система, которая изначально детерминирована генетическими факторами, представляет собой целый комплекс фильтров, обусловливающих отличие мира – территории – от нашей репрезентации мира – его карты. функцией мозга, нервной системы, органов чувств является, главным образом, устранение, а не производство. Каждый человек в любой момент своей жизни способен вспомнить все, что когда-либо с ним случилось, воспринять все, что происходит на всем пространстве вселенной. Функция мозга и нервной системы заключается в том, чтобы защитить нас от угрозы испытывать потрясение и замешательство перед этой массой в значительной мере бесполезного знания, не имеющего отношения к делу, заслонить нас от большей части того, что в любой момент могло бы быть воспринято нами или возникнуть в памяти, оставив нам лишь чрезвычайно малую и тщательно отобранную часть материала, возможного материала, которая, по всей вероятности, может быть практически полезной. В связи с этим возникает вопрос: «Как получается, что, сталкиваясь с одним и тем же миром, различные люди переживают его столь различным способом?» По нашим представлениям, это различие вытекает, в первую очередь, из различий их моделей. Вопрос тогда можно поставить иначе: «Как получается, что люди, сталкиваясь с многозначным, богатым и сложным миром, приходят к созданию убогой модели мира, причиняющей им страдание?»

Слово и лечит, и убивает

Гриндеру и Бэндлеру удалось положить в основание своей теории лингвистику и одновременно сделать ее орудием психотерапии. НЛП занимается исследованием субъективного опыта в процессах, при помощи которых люди чему-то обучаются. «Объективные» исследования обычно изучают людей, имеющих проблемы; НЛП изучает субъективный опыт людей, имеющих решения. «НЛП отличается только тем, - пишет Ричард Бэндлер,- что мы намеренно придумываем ложь, чтобы попробовать понять субъективный опыт человеческого существа. Когда вы изучаете субъективность, нет смысла пытаться быть объективным». Субъективность- «нечто ужасное, как мне говорили в школе. Мне говорили, что истинная наука рассматривает вещи объективно. Однако я заметил, что больше всего на меня, по-видимому, влияет мой субъективный опыт, и мне хотелось знать что-нибудь о том, как он устроен и как влияет на других людей». Суть состоит в том, что НЛП-исты стараются понять, как устроена депрессия, ревность, вина, что за процесс скрывается за этими словами, каким образом человек узнает, что он переживает некое чувство. Когда некто говорит, что он в депрессии, Бэндлер хочет выяснить, как это делается. Он определяет, сможет ли проследить это методично шаг за шагом, и понять, как это делается, достаточно хорошо, чтобы суметь проделать это самому; тогда он, как правило, может посоветовать клиенту, как делать это по-другому; или же найти человека, не находящегося в депрессии, и выяснить, как ему это удается. Один из основных принципов НЛП состоит в том, что порядок или последовательность переживаний, подобно порядку слов в предложении, влияет на их значение. Другой основополагающий принцип заключается в том, что слова есть лишь неадекватные ярлыки для опыта. Одно дело - прочесть, как нужно забивать гвоздь в доску. Совсем другое- почувствовать молоток в руке и услышать характерный звук, с каким входит гвоздь в мягкую сосну. Еще один опыт - ощутить дрожь молотка и увидеть, как сгибается гвоздь, когда вы слышите «бэннь», сообщающее вам о незаметном сучке.

Карта не равна территории

Вся проблема именно в отождествлении своей ограниченной модели мира с самим богатым и бесконечным миром. Стремясь понять, почему же некоторые люди не перестают причинять себе страдание и боль, важно осознать для себя, что они не испорчены, не больны и не сумасшедшие, на самом деле они выбирают лучшие из осознаваемых ими возможностей, то есть лучшие выборы из тех, что присутствуют в их собственной конкретной модели мира. Поведение людей, каким бы странным и причудливым оно ни казалось, на первый взгляд, становится осмысленным в наших глазах, если его рассматривать в контексте выборов, порождаемых моделями мира этих людей. Трудность не в том, что они делают неверный выбор, а в том, что их выбор ограничен – у них нет богатого четкого образа мира. Всеобъемлющий парадокс человеческого существования заключается в том, что те же процессы, которые помогают нам выжить, расти и изменяться обусловливают одновременно возможность создания и сохранения скудной, выхолощенной модели мира. Суть этих процессов заключается в умении манипулировать символами, то есть создавать модели. Таким образом, процессы, позволяющие нам осуществлять самые необычные и поразительные виды человеческой деятельности, совпадают с процессами, блокирующими путь к дальнейшему росту, если мы вдруг по ошибке примем за действительность собственную модель.

Моделирование

Одна из задач программирования называется моделированием. Моделирующий пытается взять лучшую модель способа, каким человек выполняет задачу, и сделать ее доступной. «Мы считаем себя людьми, которые создают модели», - одна из основных посылок Гриндера и Бэндлера. «Мы придаем очень малое значение тому, что люди говорят, и очень большое значение тому, что люди делают». В целом так оно и есть, хотя это изящное утверждение было сделано достаточно давно, и с тех пор в силу развития техник НЛП кое-что изменилось. Не всегда следует доверять уверенной категоричности их слов. Но важно знать, что они «не психологи, не теологи и не теоретики». Они не думают о том, чтобы «узнать, какова же «реальность» на самом деле». Функция моделирования создавать описания, которые являются полезными. «И если вы заметите, что мы отвергаем известное вам из научных исследований или из статистики, то попробуйте понять, что мы предлагаем здесь просто иной уровень опыта. Мы не предлагаем ничего истинного, а предлагаем только полезное». При этом моделирование считается успешным, когда можно систематически получать результат, которого достигает моделируемая личность. А если удается научить другого систематически достигать тех же самых результатов, это еще более успешная проверка удачности моделирования. «Меня не касается, замечает Ричард Бэндлер, действительно ли эта модель есть то, как люди решают задачу. Моделирующие не обязаны иметь в своем распоряжении истину. Мы- люди, создающие поваренные книги. Мы не хотим знать, почему существует шоколадное пирожное, мы хотим знать, что в него положить, чтобы оно правильно получилось. Знание одного рецепта не означает, что нет множества других способов его приготовить. Мы хотим знать, КАК шаг за шагом прийти от ингредиентов к шоколадному пирожному. Еще мы хотим знать, как дойти обратно до ингредиентов, когда нам не желают дать рецепт.

Мирообразующий язык

Мы, люди, применяем язык двумя способами. Во-первых, мы применяем его для репрезентации или представления собственного опыта; деятельность подобного рода мы называем рассуждением, мышлением, фантазированием, репетицией. Применяя язык в качестве репрезентации, мы создаем модель собственного опыта. Модель мира, которую мы создаем, применяя язык в качестве репрезентации, основана на нашем восприятии мира. В свою очередь, наше восприятие определяется нашей моделью или репрезентацией.

НЛП и структуры духовности

Создатели НЛП затронули важнейшие проблемы взаимодействия человека с миром посредством его сознания, создания моделей мира и осознания их ограниченности, что ведет к пониманию необходимости диалога между людьми. Никому не дано адекватное понимание всего мира, каждый имеет свои искажения и ограничения. Это и есть духовность: постоянно развиваться, изменяться и самотрансформироваться, стремиться ко все более полному представлению о мире, которое никогда не будет полным. Для чего необходимо общаться с себе подобными, а не превозноситья над ними в позе некоего всезнайки, который считает, что его картина мира единственно возможная и истинная. Правильно понятое НЛП - это путь к более открытому и радостному миру, миру без войн и конфликтов, духовному миру диалога через развитие и культуру. В сегодняшних условиях, когда люди не способны идти на диалог и осознать ограниченность своих репрезентаций мира, духовность НЛП может.