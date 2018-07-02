Арабы – в Германию, а украинцы – в Польшу!

Вот и куда, спрашивается, сейчас стремится Украина, твердо выбравшая во время революции Достоинства европейский вектор развития? Единая европейская семья трещит по всеем швам! Под основной ее «объединительницей» Ангелой Меркель всерьез шатается канцлерское кресло. Весомая часть европейцев выбирает политиков-радикалов, откровенно заявляющих о необходимости очистить европейский континент от пришельцев и вернуть Европу ее коренным жителям. Европа устала от расширения и от политики «открытых дверей». Она больше не хочет и не может никого принимать. Европе мы не нужны, у нее свои проблемы! А кружевные трусики можно и здесь на базаре купить. Так куда теперь мы идем? Куда мы стремимся? Что нам дал европейский вектор, кроме хваленогобезвиза, позволяющего миллионам украинцев выезжать в Польшу на сбор клубники? Сомнительное такое достоинство, не правда ли? Впрочем, данный материал не о том…

«Мы справимся с этим!» Не справились?

Все смешалось в европейском доме... Нет больше единства не только между Европой и США, но и внутри самого Евросоюза. Проблема мигрантов окончательно раскалывает и без того не слишком дружную европейскую семью.

На прошлой неделе СМИ активно обсуждали конфликт между немецким канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Германии Хорстом Зеехофером из-за разногласий по миграционной политике. В правительстве канцлера не смогли согласовать документ по преодолению последствий наплыва в страну огромного количества беженцев и предупреждению нелегальной миграции. Немецкие СМИ даже предполагали, что конфликт может привести к выходу Христианско-социального союза (ХСС) из коалиции, формирование которой далось Меркель с большим трудом, и, соответственно, отставке канцлера, у которой при таком раскладе уже практически не останется шансов переизбраться еще на один срок.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», – заявил министр Хорст Зеехофер. И его, наверное, можно понять. Мужчинам вообще трудно работать с властными женщинами, особенно – с засидевшимися во властии давно оторвавшимися от реальности. Летом 2015 года, когда более миллиона беженцев прибыли в Германию после того, как Меркель открыла государственные границы, сказав свое знаменитое «мы справимся с этим», многим было понятно, что справиться с этим крайне сложно. Сейчас это понятно уже практически всем. Кроме самой Меркель... Зеехофер требует срочно закрыть для мигрантов немецкую границу. Однако Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер, по-прежнему настаивает на поиске исключительно общеевропейского решения проблемы.

Для справки: с 2014 года в Европу прибыли более чем 1,8 миллиона мигрантов, только Италия сейчас принимает порядка 170 тысяч беженцев в год, а также, по оценкам экспертов, еще около 500 тысяч незарегистрированных мигрантов.

«Клуб друзей размещения беженцев» и его противоречия

На фоне противоречий в самой Германии28-29 июня в Брюсселе должен пройти Саммит Евросоюза, повестка которого изначально планировалась довольно обширной: кроме миграции, там были вопросы реформирования еврозоны, брексит, Польша, торговая война с США, долговременный бюджет ЕС и т.д. и т.п. Однако, в свете последних событий, фокус сместился и саммит превращается в решающую европейскую встречу по миграционной политике. Многие эксперты, однако, предсказывают, что он лишь продемонстрирует глубины европейских разногласий.

И действительно: политика «открытых дверей» для беженцев, навязанная членам Евросоюза Германией, сегодня вызывает открытый протест в Австрии, Италии, Венгрии, Греции и ряде других европейских стран. Итальянский премьер Джузеппе Конте, например, четко заявил, что его страна не намерена больше принимать суда с беженцами. Итальянское правительство демонстрирует решимость сохранить жесткую антимиграционную стратегию на предстоящем саммите.

Сама Ангела Меркель признает недостижимость в данный момент общеевропейского решения по миграционной проблематике, поэтому задачей видит хотя бы некие договоренности в 2-х и 3-сторонних форматах.

В воскресенье, 24 июня, в Брюсселе состоялся та называемый мини-саммит по вопросам миграции, который созвал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он уже четко обрисовал ситуацию. Показательным, например, стал тот факт, что главы правительств стран «Вышеградской группы» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) туда просто не явились, заявив, что не станут принимать участия в этой встрече, поскольку «не относятся к клубу друзей размещения беженцев». И точно, данные «младоевропейцы» за все время наплыва мигрантов в Европу, не приняли у себя никого! Что, естественно, не может не раздражать другие европейские страны.

Кто куда, а украинцы – в Польшу

Впрочем, у тех же Польши, Словакии, Венгрии есть свои проблемы – туда массово бегут украинцы.

По результатам исследований Международной организации по миграции, сейчас за пределами Украины находится от 8 до 20 миллионов наших сограждан. Точной статистики, сколько украинцев эмигрировало в последние годы, нет. Особенно с начала 2014 года, из-за невозможности получить информацию о перемещении людей с оккупированных территорий. По данным Государственной миграционной службы Украины и МИД Украины, за границей работают около 5 млн украинцев.

Директор отдела стратегии WarsawEnterpriseInstitute Анджей Талага на страницах польского издания пишет о том, что сейчас в Польше пребывают 1,2 миллиона украинцев. Другие источники считают, что в соседней стране трудятся около 2 миллионов «заробитчан».

Конечно, украинские переселенцы и «заробитчане» – это совсем не то, что мигранты – арабы. Украинцы не исповедуют радикальный ислам, не готовят теракты, украинские женщины не носят хиджаб… Ну а в остальном, если взглянуть на наших нынешних активистов, рьяно выступавших за европейские ценности (а такие, как правило, и эмигрируют в Польшу), то начинаешь сомневаться в европейской безопасности. Достаточно вспомнить недавний случай с бывшим главой Правого сектора Стерненко, зарезавшим человека и снимавшим видео на фоне трупа! Что ж, остается только надеяться, что Европа и с «этим справится!» Как говорится, поживем – увидим…