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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Три пары близнецов появились на свет в Одессе за последнюю неделю

Категория: Новости

Три пары близнецов появились на свет в Одессе за последнюю неделю

С 25 июня по 1 июля в родильных домах Одессы появились на свет 86 мальчиков и 75 девочек.

Об этом сообщил муниципальный департамент здравоохранения. Как отмечается в сообщении, в числе новорождённых — три пары близнецов.

«Лидером по числу принятых родов на прошлой неделе стал городской роддом № 1, где появились на свет 72 младенца», — также уточнили в мэрии.

Добавим, что в настоящее время в Одессе приём беременных и рожениц проводят четыре городских родильных дома из пяти: № 1, 2, 4 и 7. В роддоме № 5 с 18 июня проходят плановая дезинфекция и косметический ремонт.



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