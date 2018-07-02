В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

На крытом стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходил турнир по мини-футболу «Кубок административных судов». Соревнование приурочили ко Дню конституции и ко Дню административной юстиции, который посвящен принятию Кодекса административного судопроизводства в Украине. На турнир приехали объеденные команды апелляционных, административных, окружных и кассационных судов из Винницы, Львова, Ивано-Франковска и других регионов. Киев представлен командой Верховного суда. По словам самих судей, розыгрыш Кубка не проводился уже 5 лет и совместными усилиями удалось возобновить хорошую традицию.
Александр Джабурия, заместитель председателя Одесского апелляционного административного суда, рассказал:
Всеукраинский турнир по мини-футболу, открывшийся сегодня, в свое время зародился в Одессе. И потому мы чаще других принимаем у себя гостей. Оно и понятно: Одесса, лето, юг, близость моря. Участники турнира с удовольствием приезжают сюда с семьями, детьми. И радость общения, и здоровый дух соревнований, и польза для здоровья.
Турнир показал, что для судей немаловажно поддерживать хорошую физическую форму, встречаясь на спортивных поединках и турнирах.
Что ж, в здоровом теле – здоровый дух, гласит народная мудрость. Судья Верховного суда Михаил Смокович отметил:
По мнению Михаила Смоковича, основная цель этих соревнований – показать обновление тех традиций, которые были в системе административных судов.
По мнению участников турнира, такие спортивные мероприятия их объединяют, способствуют их открытости. Ну, и, главное: спортивные мероприятия позволяют идти в ногу со временем, которое диктует актуальность здорового образа жизни.