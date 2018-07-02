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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

Категория: Новости / Спорт


В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

На крытом стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходил турнир по мини-футболу «Кубок административных судов». Соревнование приурочили ко Дню конституции и ко Дню административной юстиции, который посвящен принятию Кодекса административного судопроизводства в Украине. На турнир приехали объеденные команды апелляционных, административных, окружных и кассационных судов из Винницы, Львова, Ивано-Франковска и других регионов. Киев представлен командой Верховного суда. По словам самих судей, розыгрыш Кубка не проводился уже 5 лет и совместными усилиями удалось возобновить хорошую традицию.

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

Александр Джабурия, заместитель председателя Одесского апелляционного административного суда, рассказал:

Одесский апелляционный административный суд намеревается, таким образом, популяризировать идею здорового образа жизни. И мы делаем это не только через футбол, но и через массовые велопробеги, заплывы в море.

Всеукраинский турнир по мини-футболу, открывшийся сегодня, в свое время зародился в Одессе. И потому мы чаще других принимаем у себя гостей. Оно и понятно: Одесса, лето, юг, близость моря. Участники турнира с удовольствием приезжают сюда с семьями, детьми. И радость общения, и здоровый дух соревнований, и польза для здоровья. 

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

Турнир показал, что для судей немаловажно поддерживать хорошую физическую форму, встречаясь на спортивных поединках и турнирах.

Этот турнир проходит на спортивной базе Одесской юридической академии. Мы проводили эти соревнования ранее и в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. И очень благодарны руководству университета за оказанную поддержку в проведении наших соревнований.
— подчеркнул Александр Джабурия. 

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

Что ж, в здоровом теле – здоровый дух, гласит народная мудрость. Судья Верховного суда Михаил Смокович отметил:

Несколько лет эти турниры не проводились. И вот они возобновились, к общей нашей радости. В Одессе наилучшие условия для спортивных соревнований, и нас тут очень хорошо принимают. К слову, киевские административные судьи приняли недавно участие в велоднях и в спортивно-благотворительном проекте – пятикилометровом забеге «Пробег под каштанами».

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

По мнению Михаила Смоковича, основная цель этих соревнований – показать обновление тех традиций, которые были в системе административных судов.

Мы демонстрируем, что мы едины, здоровы духом. Сейчас, когда проводится в жизнь судебная реформа, когда вносятся изменения в Конституцию, когда общество возлагает на судей большие ожидания, мы готовы к открытости и прозрачности, к коммуникации со СМИ. Мы стараемся исполнять добросовестно свои задачи.
— подчеркнул Михаил Иванович.

В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»

По мнению участников турнира, такие спортивные мероприятия их объединяют, способствуют их открытости. Ну, и, главное: спортивные мероприятия позволяют идти в ногу со временем, которое диктует актуальность здорового образа жизни.

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В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
В Одессе прошел турнир по мини-футболу «Кубок административных судов»
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