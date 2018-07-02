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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесские полицейские задержали человека, нанесшего тяжкие телесные повреждения мужчине в районе Привоза

Категория: Новости


Одесские полицейские задержали человека, нанесшего тяжкие телесные повреждения мужчине в районе Привоза

По информации ГУНП, инцидент произошел 28 июня. Как показали свидетели, тогда между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один ударил другого в голову. Пострадавший упал и, в довершение, ударился головой о бордюр. В результате потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии с большой кровопотерей.

Задержать человека, совершившего избиение, тогда по «горячим следам» не удалось. Однако в ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Им оказался тридцати шести летний иностранец.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

Однако, если умысел доказан не будет, дело может быть переквалифицировано.



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