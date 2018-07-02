 
Информация к новости
  • Просмотров: 51
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС

Категория: Новости


Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в конце-мая начале июня Европейским институтом социальных коммуникаций.

Согласно данным респондентов, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился сейчас, то за это проголосовали бы всего 26,6% процента респондентов. При этом против такой перспективы высказались бы 53,7%.

Что же касается вопроса о вступлении в Евросоюз, то здесь ситуация не многим лучше. Так, если бы данный вопрос обсуждался сейчас, за это проголосовали бы 40,3% респондентов, а 44,6% были бы против.

Отметим, что опрос проводился с 17 мая по 1 июня 2018 года. Были опрошены 1200 человек. При этом уровень погрешности не превышает 2,8%.

Галерея

prev

Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 