Несмотря ни на что, большинство одесситов по-прежнему против вступления в НАТО и ЕС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в конце-мая начале июня Европейским институтом социальных коммуникаций.

Согласно данным респондентов, если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился сейчас, то за это проголосовали бы всего 26,6% процента респондентов. При этом против такой перспективы высказались бы 53,7%.

Что же касается вопроса о вступлении в Евросоюз, то здесь ситуация не многим лучше. Так, если бы данный вопрос обсуждался сейчас, за это проголосовали бы 40,3% респондентов, а 44,6% были бы против.

Отметим, что опрос проводился с 17 мая по 1 июня 2018 года. Были опрошены 1200 человек. При этом уровень погрешности не превышает 2,8%.