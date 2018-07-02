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  • Дата: Вчера, 18:45
Вчера, 18:45

Украинские ВМС пополнятся американскими бронекатерами

Категория: Новости


Украинские ВМС пополнятся американскими бронекатерами

Как рассказал командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, уже до конца года американцы передадут нам два катера типа «Айленд».

Экипажи, которые будут обслуживать эти суда, в ближайшее время отправляются на обучение в США. Обучение продлится до декабря, после чего они приступят к эксплуатации «звездно-полосатой» боевой техники.

Отметим, что основной боевой силой украинского военно-морского флота пока являются именно бронекатера.

Помимо нашей страны, среди крупных морских держав подобная ситуация характерна еще разве что для Ирана.



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