Украинские ВМС пополнятся американскими бронекатерами

Как рассказал командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, уже до конца года американцы передадут нам два катера типа «Айленд».

Экипажи, которые будут обслуживать эти суда, в ближайшее время отправляются на обучение в США. Обучение продлится до декабря, после чего они приступят к эксплуатации «звездно-полосатой» боевой техники.

Отметим, что основной боевой силой украинского военно-морского флота пока являются именно бронекатера.

Помимо нашей страны, среди крупных морских держав подобная ситуация характерна еще разве что для Ирана.