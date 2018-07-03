Во всех районах Одесской области начался сбор урожая

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления агрополитики области Иван Петрив.

По его словам, в настоящее время урожай уже убран примерно на трети посевных площадей. Всего намолочено примернро 1,3 миллиона тонн зерновых.

Наибольшая урожайность отмечена на территории Белгород-Днестровского и Татарбунарского районов.

Отметим, что согласно предварительным планам, в нынешнем году, принимая во внимание погодные условия, на территории области предполагалось собрать около трех миллионов тонн зерновых.

Однако, если показатели работ не ухудшаться, плановые показатели могут быть существенно улучшены.