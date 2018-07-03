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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Досчитались - уровень жизни большинства населения уже превысил уровень 2013 года?

Категория: Новости


Досчитались - уровень жизни большинства населения уже превысил уровень 2013 года?

  Во всяком случае, именно такие результаты проведенного опроса огласил руководитель Европейского института социальных коммуникаций Александр Доброер.

Согласно данным проведенного институтом опроса лишь 10,8% респондентов заявили, что «едва сводят концы с концами».

По данным Института социальных коммуникаций, в 2013 году таковых насчитывалось 11%. Число тех, кому доходов хватает только на еду, составляет сейчас 20,9% против 22 % в 2013 году.

Тех же, кому средств хватает не только на еду, но и на наиболее насущные нужды, составляет 40,9%. А в 2013 году таковых насчитывалось 40%.

Ну а тех, кто, по их словам, не испытывает каких-либо материальных трудностей, составляет сейчас 27,3% против 25% в 2013 году.

Опрос проводился 17 мая-1 июня 2018 года. Было опрошено 1200 человек. Уровень погрешности составляет 2,8%.

Отметим, однако, что подобные итоги совершенно не соответстуют тому, что в ходе общения между собой озвучивают одесситы. Так, из сорока человек, которых бегло опросил наш корреспондент, с тем, что уровень жизни сейчас соответствует 2013 году, не согласился никто!



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