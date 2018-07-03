Одесский областной Центр Экстренной медицинской помощи обращается к одесситам за помощью

Заместитель директора Одесского областного Центра Экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по медицинской работе обратился к одесситам с просьбой указать на дефекты работы Скорой помощи.

Об этом сообщает Дмитрий Самофалов в facebook.

Для улучшения работы Скорой медицинской помощи, необходимо знать всю дефектуру её работы с которой столкнулись одесситы.

"Мы нуждаемся в вашей помощи. А именно напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения всю дефектуру работы скорой помощи с которой лично вы столкнулись. Особенно интересует проблемы с дозвоном по номеру № "103" с точным описанием проблемы", - просит Дмитрий.

Так, для качественной оценки полученной информации необходимо в личные сообщения Дмитрию Самофалову написать номер телефона с которого звонили на 103, точную дату и по возможности время когда звонили, если не дозвонились и адрес куда вызывали, если дозвонились.

"Пишите ваши жалобы в личные сообщения, что бы я мог адекватно контролировать проблему. Если у Вас не жалоба, а благодарность, то в комментарии", - пишет Дмитрий Самофалов.