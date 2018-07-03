На Днестровском лимане спасатели нашли тело пропавшего рыбака

Вчера на побережье Днестровского лимана нашли тело 26-летнего рыбака. Мужчина выпал за борт лодки ещё 1 июля и пропал.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в одесской области.
22 спасателя обследовали 21 км береговой линии и 50 км береговой линии.
Категория: Новости
Вчера на побережье Днестровского лимана нашли тело 26-летнего рыбака. Мужчина выпал за борт лодки ещё 1 июля и пропал.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в одесской области.
22 спасателя обследовали 21 км береговой линии и 50 км береговой линии.