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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На Днестровском лимане спасатели нашли тело пропавшего рыбака

Категория: Новости

На Днестровском лимане спасатели нашли тело пропавшего рыбака

  Вчера на побережье Днестровского лимана нашли тело 26-летнего рыбака. Мужчина выпал за борт лодки ещё 1 июля и пропал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в одесской области.

22 спасателя обследовали 21 км береговой линии и 50 км береговой линии.


Источник: Волнорез



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