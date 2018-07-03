Объявлен тендер на разработку проекта реконструкции причалов в порту Черноморск

АМПУ объявила процедуру открытых торгов на разработку проекта реконструкции причалов №11-17 в морском порту Черноморск. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические изыскания, разработать документацию стадии "технико-экономическое обоснование" и стадии "проект", а также провести оценку воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Информация о тендере размещена в системе электронных закупок Prozorro 3 июля. Принять участие в нем могут отечественные и международные компании. Для этого необходимо подать документы до 30 июля. Ожидаемая стоимость выполнения работ составляет 16,7 млн грн (без НДС).

Ожидается, что в результате реконструкции причалов №11-17 удастся получить единую причальную линию общей длиной 1150 м для приема судов с дедвейтом до 100 тыс. т и проектной глубиной до 15 м. Реконструкция причалов будет способствовать обеспечению их общей пропускной способности по перевалке зерновых грузов объемом 11,7 млн тонн.

На причалах, которые подлежат реконструкции, сейчас работают частные стивидорные компании: на 11 причале - ООО "СП Рисоил Терминал", на 12 причале - ТОВ "Транс-Сервис", на причалах № 12-17 - ООО "СП ТрансБалкТерминал" и ООО "Трансгрейнтерминал".

Как писал ЦТС, причал №17 длиной 200 м уже ремонтировался в прошлом году.

Весной 2017 года АМПУ подписала меморандум о сотрудничестве с ООО "СП Рисоил Терминал" с целью увеличения объема грузопотока в морском порту Черноморск с одновременным увеличением уровня глубин.

Согласно меморандуму с "СП Рисоил Терминал", АМПУ проведет дноуглубительные работы в акватории 1-го ковша Сухого лимана Черноморского филиала АМПУ. Ожидается увеличение глубины с 12 до 15 метров. Кроме того, подходной канал порта будет углублен до 16 метров.

Со своей стороны, согласно меморандуму, "СП Рисоил Терминал" увеличит свои перегрузочные мощности в порту и обеспечит перевалку на экспорт не менее 3 млн тонн грузов в год.