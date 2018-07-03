В Одесской области третий день подряд проходит акция протеста

Около 30-ти пайщиков сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Долинское" Ренийского района Одесской области третий день подряд проводят акцию протеста.

Днем 4 июля участники акции перекрыли трассу Рени – Одесса не въезде в город Рени.

Акция продолжается уже несколько часов. В результате образовалась пробка из десяти фур, следующих транзитом к украинско-молдавской границе. Кроме того, в пробке уже больше часа стоят легковые автомобили.

Не месте присутствует полиция. Как рассказал начальник Ренийского отделения полиции Вячеслав Дерменжи, акция не санкционированная, но правоохранители не будут применять силу к митингующим.

На данный момент с протестующими ведет переговоры заместитель главы Ренийской райадминистрации Ирина Самойлюк.

Напомним, протестующие уже перекрывали дорогу Рени - Одесса в конце рабочего дня 2 июля. На следующий день, 3 июля, пайщики провели акцию протеста перед зданием Ренийской райгосадминистрации.

Конфликт в Долинском начался два года назад и связан с тем, что около 350-ти пайщиков СПК "Долинское", которое является правопреемником бывшего колхоза "Коммунист", отдали свою землю на обработку созданному в 2014 году предприятию ООО "Анадол" во главе с А.Пожаром.

Поскольку до сих пор не все документы на землю и имущество оформлены по требованиям законодательства, не удается точно установить, кто сколько земли должен обрабатывать. Кроме этого, имеют место имущественные конфликты, которые рассматриваются в судах различной инстанции.

В Долинском несколько раз имели место конфликты с применением физической силы. Данные проблемы неоднократно рассматривались в Ренийской райгосадминистрации, однако их не удалось разрешить.