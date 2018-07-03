В Одесской области произошло массовое отравление людей

Во время встречи выпускников произошло отравление девятерых человек, среди которых есть и ребенок.

Об этом стало известно после сообщения Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Выпускники, окончившие учебу в 1988 году, организовали встречу одноклассников. Проходила встреча в селе Перейма Балтского района. Там зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Приготовлением блюд занималось кафе "Вербка" в селе Вербка (Чечельницкий р-н, Винницкой области). Обнаружено нарушение режима. Кроме того, обслуживанием бывших одноклассников занимался персонал вышеуказанного кафе.

На месте проводится ряд мероприятий, способствующих локализации и ликвидации вспышки заболевания.