На проведение первоочередных аварийных работ на территории Белгород-Днестровской крепости необходимы двадцать два миллиона гривен

Такие данные озвучила начальник управления культурного наследия, национальностей и религии Елена Воробьева.

По ее словам, уже подготовлена проектная документация. Основной проблемой является состояние северной стены, которая намокает, разрушается и постепенно «опускается» в лиман.

Кроме того, проблематичной является и Пороховая башня. Стоимость необходимых противоаварийных работ ориентировочно оценена в двадцать два миллиона гривен. При этом из областного бюджета можно будет выделить лишь до пяти миллионов гривен.

Вопрос о выделении средств на спасение этого уникального памятника фортификационного искусства будет вынесен на ближайшую сессию областного совета.