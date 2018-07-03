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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На проведение первоочередных аварийных работ на территории Белгород-Днестровской крепости необходимы двадцать два миллиона гривен

Категория: Новости


На проведение первоочередных аварийных работ на территории Белгород-Днестровской крепости необходимы двадцать два миллиона гривен

  Такие данные озвучила начальник управления культурного наследия, национальностей и религии Елена Воробьева.

По ее словам, уже подготовлена проектная документация. Основной проблемой является состояние северной стены, которая намокает, разрушается и постепенно «опускается» в лиман.

Кроме того, проблематичной является и Пороховая башня. Стоимость необходимых противоаварийных работ ориентировочно оценена в двадцать два миллиона гривен. При этом из областного бюджета можно будет выделить лишь до пяти миллионов гривен.

Вопрос о выделении средств на спасение этого уникального памятника фортификационного искусства будет вынесен на ближайшую сессию областного совета.



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