В ходе Международного одесского кинофестиваля будут представлены фильмы Киры Муратовой

По информации организаторов фестиваля, будут представлены две киноленты- «Короткие Встречи» и Кукла».

Отметим, что в первой из них Кира Муратова была не только режиссером и автором сценария, но и играла одну из главных ролей. При этом ее партнером был Владимир Высоцкий.

Добавим, что фильмы Киры Муратовой будут представлены в рамках программы «Специальные показы».

Помимо фильмов Киры Муратовой в рамках этой программы будут представлены художественные ленты немецкого режиссера Роберта Швенке «Капитан» и французского режиссера Арно де Пальера «Михаэль Кольхаас».

Напомни, что в этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 21 июля.