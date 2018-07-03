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  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В ходе Международного одесского кинофестиваля будут представлены фильмы Киры Муратовой

Категория: Новости


  По информации организаторов фестиваля, будут представлены две киноленты- «Короткие Встречи» и Кукла».

Отметим, что в первой из них Кира Муратова была не только режиссером и автором сценария, но и играла одну из главных ролей. При этом ее партнером был Владимир Высоцкий.

Добавим, что фильмы Киры Муратовой будут представлены в рамках программы «Специальные показы».

Помимо фильмов Киры Муратовой в рамках этой программы будут представлены художественные ленты немецкого режиссера Роберта Швенке «Капитан» и французского режиссера Арно де Пальера «Михаэль Кольхаас».

Напомни, что в этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 21 июля.



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