Полиция задержала в Балтском районе правонарушителя, который «заминировал» «Киевстар»

Об этом заявили в отделе коммуникаций правоохранителей в Одесской области.

Мужчина позвонил в поддержку сотовой связи, но так и не смог поговорить с представителями компании. Поэтому он на них обиделся и решил дать информацию полицию, что структура заминирована, что было неверным заявлением.

По факту события уже открыто уголовное производство. Мужчине за свой поступок грозит до шести лет лишения свободы. До этого он уже нарушал законодательство. В его активе есть грабежи и кражи, отмечают в полиции.

Ранее была информация, что в Одесской области из-за стрельбы и минирования на выборы пришло очень мало людей. Всего в Цебриково появилось 14.9% избирателей, а в соседнем регионе вообще 10.5%.