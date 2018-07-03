За последнюю неделю заболеваемость корью в Одессе снизилась почти в три раза

Десять одесситов, в том числе трое детей, заболели корью за минувшую неделю. Таковы данные «Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины». Это означает, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась почти в три раза.

Всего с начала текущего года в Одесской области зарегистрировано 1946 случаев заболевания корью, в частности в Одессе – 1028. Почти половина из них – дети до 17 лет. Большинство заболевших детей до четырёх лет и взрослых никогда не были вакцинированы.

Специалисты считают, что одна из причин заболевания - екачественные продукты. Поэтому рекомендуется не покупать продукты на стихийных рынках, а купленные – подвергать тщательной тепловой обработке.

И самое главное: чтобы прививки от кори дали стопроцентный результат, вакцинацию детей нужно проводить дважды – в возрасте 12 месяцев, а потом – в 6 лет, перед школой.

По информации Одесского городского совета, во всех детских городских поликлиниках есть бельгийская вакцина КПК «Приорикс», обеспечивающая эффективную комплексную защиту от кори, паротита и краснухи.