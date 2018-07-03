Болгария сделала подарок гимназии имени Георгия Раковского по случаю 160-летия

Правительство Республики Болгария на недавнем заседании приняло решение о выделении 150 тысяч левов, что эквивалентно 75 тыс. евро, Болградской гимназии имени Георгия Раковского в качестве подарка по случаю 160-летия этого учебного заведения, которое отмечается в этом году.

В официальном документе отмечается, что поддержка, которую болгарское государство предоставит старейшему учебному заведению в связи с его юбилеем, является выражением последовательной и целенаправленной политики сохранения болгарского языка и национальной идентичности болгарской общины в Украине.

Как рассказала директор Болградской гимназии имени Г.Раковского Снежана Скорич, вышеназванная сумма еще не поступила на валютный счет учебного заведения, так как есть ряд законных процедур, проведение которых занимают определенное время. Тем не менее, в альма-матер уже определились, на что будут потрачены подаренные средства.

"Деньги будут направлены на укрепление материально-технической базы учебного заведения. В частности, на приобретение народных костюмов, обуви для хореографического ансамбля, оборудования для лингафонного кабинета, звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийного комплекса со смарт-панелью. Будем стараться освоить средства в максимально короткие сроки, но если не получится, до конца текущего года – точно", – отметила директор.

Праздничные мероприятия, посвященные 160-летию Болградской гимназии имени Г.Раковского, состоятся 30 сентября.