В Одесской области задержали мужчину, который отомстил лжеминированием операторам "Киевстар"

Сотрудники Балтского отделения полиции совместно с Управлением службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили 43-летнего мужчину, который на спецлинию «102» предоставил заведомо ложное сообщение о заминировании главного офиса украинской телекоммуникационной компании в городе Киеве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы. При обследовании здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий правоохранители разоблачили и задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за кражи и грабежи, в одном из сел Балтского района.

Свои неправомерные действия мужчина обосновал тем, что он пытался дозвониться до оператора мобильной связи, но соединения так и не смог дождаться. Поэтому решил проучить сотрудников данной телекоммуникационной компании и сообщил о заминировании их главного офиса.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.