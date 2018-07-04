Таможня перечислила 286 миллионов на ремонт дорог в Одесской области

В бюджет Одесской области по состоянию на 1 июля перечислено около 286 млн. грн. от перевыполения таможенных платежей. Эти средства направляются на строительство, реконструкцию и текущий ремонт автомобильных дорог в регионе.

Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной администрации Дмитрий Радулов.

«В целом, в первом полугодии 2018 году с Одесской таможни в госбюджет было перечислено на 2 миллиарда 230 миллионов гривен больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И уже в июне Одесская таможня также продемонстрировала перевыполнение индикативных показателей на 156 миллионов гривен », — подчеркнул Дмитрий Радулов.

Напомним, в конце июня на автодороге М-15 «Одесса-Рени» начался ремонт очередного участка — от моста у Паланки в село Монаши. Его протяженность составляет 30 километров. Финансирование осуществляется за счет средств от «таможенного эксперимента». Общая стоимость работ — 515 млн. гривен.