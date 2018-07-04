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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Под Одессой произошел «гром» среди ясного неба

Категория: Новости


Под Одессой произошел «гром» среди ясного неба

  Спецоперацию с таким названием проведи в селе Фонтанка Лиманского района одесские правоохранители.

Как сообщают в ГУНП, накануне неизвестный силой ворвался в дом местного жителя, избил хозяина и забаррикадировался в одной из комнат.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, однако для обезвреживания злоумышленника пришлось проводить целую спецоперацию с привлечением сотрудников спецподразделения «КОРД».

В конечном итоге злоумышленник был задержан. Пострадавших не было. Начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство).



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