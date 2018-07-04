Всего за неделю одесская таможня пополнила бюджет страны почти на пятьсот миллионов гривен

Об этом сообщил лично премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, благодаря оперативным мероприятиям, которые сейчас проводятся на Одесской таможне, удалось только за неполную неделю привлечь в государственный бюджет четыреста девяносто восемь миллионов гривен.

Причем выяснилось, что ранее в ряде случаев стоимость ввозимых контейнеров существенно занижалась. При этом премьер рассказал, что в нейтральных водах Украины находятся суда с четырьмя тысячами контейнеров, которые ждут, пока таможню перестанут «шерстить».

Только, по мнению премьера, они зря ждут. Он заметил, что если так будет продолжаться дальше, попросит ВСУ подтолкнуть их в Одессу.

Обращаясь к министру обороны, Владимир Гройсман сказал, что «…для этого может попросить провести военноморские учения в нейтральных водах!»

Отметим, однако, что выполнить пожелания премьера будет весьма проблематично.

Во-первых, согласно международным соглашениям, в черноморском бассейне не предусматривается возможность проведения какой-либо из причерноморских государств спонтанных учений не то, что в нейтральных. Но даже в собственных территориальных водах.

А во-вторых, по мнению экспертов, в случае проведения таковых, дрейфующие в нейтральных водах контейнеровозы наверняка не пойдут в Одессу. А либо вернуться назад, либо попытаются обеспечить растамаживание расположенных на них грузах в другом месте.